У Херсоні ЗСУ вдарили ракетами по Антонівському мосту (відео) [ Редагувати ]
Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи. Російські пропагандисти повідомляють, що ЗСУ випустили по ворожих цілях у місті 6 ракет, 5 нібито "збила" ППО.
Одна ракета впала в районі Антонівського мосту - важливої транспортної артерії, якою загарбники завозять техніку та боєприпаси з окупованого Криму.
ТАСС з посиланням на окупаційного "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова повідомив, що ЗСУ з ракетного комплексу HIMARS обстріляли міст у Херсоні - на ньому чотири пошкодження.
Нагадаємо, що ЗСУ в останні тижні інтенсивно знищують з HIMARS ворожі склади боєприпасів на окупованих територіях. Українські військові дуже обережно коментують просування на Херсонщині.
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