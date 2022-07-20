Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

Найближчим часом можемо почути "гучні новини" на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого.

Так, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого.

Я вже не кажу про затримання кума путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою... І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом - це вражає. І за це їм велика дяка і пошана.

Він також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.