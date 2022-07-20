Данілов анонсував "гучні новини" щодо роботи розвідки [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".
Найближчим часом можемо почути "гучні новини" на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.
Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого.
Так, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого.
Я вже не кажу про затримання кума путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою... І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом - це вражає. І за це їм велика дяка і пошана.
Він також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.
Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли.
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