Данілов пригрозив колаборантам [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що чекає колаборантів після приходу ЗСУ на тимчасово окуповані території та як слід поводитись з представниками окупаційної влади, якщо виїхати немає можливості. Про це він сказав в інтерв’ю "Українському радіо".
Щодо колаборантів, хочу сказати, не робіть дії, які будуть наносити шкоду державі і безпосередньо потім вам. Якщо так сталося, що ви опинилися під окупацією рашистів, поводьтесь чемно і не допомагайте агресору в цій війні. І тоді ніяких зауважень з боку держави, коли туди повернеться наша влада, не буде.
В протилежному випадку, якщо хтось погодиться безпосередньо брати участь, прислуговувати, мати відношення до рашистів, то "нічого доброго в найближчому майбутньому не буде".
Всі будуть відповідати згідно з нашим законодавством за ті дії, які вони будуть вчиняти проти нашого населення та нашої країни.
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