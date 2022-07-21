Харків'ян просять бути обережними й зайвий раз не ходити вулицями

Троє людей загинули у Харкові під час ранкових обстрілів міста. Окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню "Ураган" по Салтівському житловому масиву. Влучили в зупинку громадського транспорту - там стояли люди. Загинуло подружжя, а також 13-річний хлопець. Його сестра отримала поранення. До лікарні забрали ще одну жінку. Далі репортаж з місця події.

Біля зупинки громадського транспорту о пів на десяту ранку на Салтівському житловому масиві було п'ятеро людей. Літнє подружжя, жінка та двоє підлітків - брат із сестрою. Зненацька пролунали три потужні вибухи.

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Наразі троє загиблих, серед них 13-річний хлопчик, і двоє поранених.

Сестра хлопця та 72-річна жінка - поранені.

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Серед них 15-річна дівчинка. Яку зараз оперують. Скажемо так, життю нічого не загрожує.

Батько загиблого хлопця дві години читав над його тілом молитви.

У багатоповерхівці поруч - повилітали вікна.

Валентина Леонідівна Таранченко:

Я в почтовый ящик залезла, и подпрыгнула. Успела закрыть ящик. И подпрыгнула. И вверх лифтом не ехала, потому что мало ли, скосилось что-то. Полетели снова стекла на балконе. У кого и рамы даже повыбивало. Я не могу успокоиться, я вот так держу себя это. У меня все дрожит.

Коли на місце обстрілу приїхали швидка та поліція, почалися нові обстріли. Правоохоронці кажуть - попередньо, гатять із систем реактивного залпового вогню "Ураган".

Це ймовірно реактивний снаряд системи залпового вогню. А якої системи, ну імовірно що "Ураган". - (це фугасної дії чи касета?) - Фугасний. Да, це за попередніми ознаками.

Тож сьогодні харків'ян просять бути обережними й зайвий раз не ходити вулицями.