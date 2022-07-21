Чоловік телезірки Руслани Писанки Ігор Ісаков підтвердив, що причиною смерті став рак.

"У Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений, але так, як боролася вона, я не зміг би навіть наполовину. На жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль. Смерть і кремація", - написав Ігор.

Про церемонію прощання та похорон у Києві чоловік актриси пообіцяв повідомити пізніше, адже через війну можуть виникнути труднощі з тим, щоб доставити тіло з Німеччини до України.

"Час і точне місце буду знати у понеділок, тож додатково повідомлю. Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. До Києва. Як скоро - то залежатиме тільки від швидкості оформлення. Тож місце і час похорону в Києві напишу додатково. Безмежно вдячний всім. Мій стан зараз опишу синонімами: розчавлений, зломлений, знищений. Знаю, що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати", - написав він.

Руслана Писанка померла на 57-му році життя у Німеччині, куди поїхала на лікування на початку війни. Про рак публічно не розповідала, як і про смерть мами у березні. Востаннє Руслана виходила на звʼязок із глядачами у травні під час святкування річниці проєкту "Твій день", ведучою якого була.