Наступна ціль - Слов'янськ. Окупанти готуються до наступу на місто. І наші Збройні сили до цього сценарію готові, звітують у Генштабі. Військові зводять масштабну лінію оборони і буквально перетворюють населений пункт у фортецю.

Як готуються наші солдати до боїв за місто? І чому місцевим терміново потрібно виїжджати. Розкаже Даніїл Снісар.

Одна з ліній оборони на Донецькому напрямку. Вона тягнеться сотні кілометрів, аж до Слов'янська. Завдяки військовим, які стримували ворога на ближніх рубіжах - тут встигли підготуватися до ворожих атак.

-Словʼянськ укріплюється дуже добре. Набагато мощніше робиться лінія оборони.

-Це перший рубіж оборони Славʼянська. Він найважливіший. Тут вони укріпляються якомога найкраще. Це бліндаж для укриття всього особового складу. Копали ми його вручну. Він десь 1м.80см глубиною, три накати бревен.

Зараз хлопці тут постійно укріплюють свої позиції. Риють траншеї, облаштовують окопи. Такі укриття здатні витримати пряме влучання мінометів 82 калібру. І це вже на собі випробували наші військові.

-Меня окоп спас. Когда снаряд от Града упал в метрах 10-15 от меня - и когда реально, окоп спас тебя, то уже не тяжело копать. Ты уже понимаешь, что это твоя жизнь. И эти 20 сантиметров могут спасти твою жизнь. А жизнь никаких денег не стоит, абсолютно.

-Ось бачите, у нас багато зроблено таких укриттів, щоб заховатися від обстрілів, безпілотників. Щоб тебе менше було видно. Позиції накриваємо, маскуємо. Чим менше нас тут бачать - тим більша наша безпека. Чим краще маскування - тим ближче можна до себе підпустити ворога.

А це в свою чергу - перевага, адже мішень легше атакувати. Як наслідок - і жертв серед ворога чимало. Хоча, останніми тижнями загарбник активізувався та збільшив кількість обстрілів, зокрема, касетними снарядами.

-Вони розлітаються по території. Проти піхоти. Такий снаряд розлітається на багато маленьких снарядів. На ураження піхоти. Слава богу, все обійшлось - всі хлопці відразу пригнули в окопи. І остались живі.

Та нашим - є чим відповісти. Адже на озброєнні - сучасні зразки. Приміром, ось цей гранатомет - Матадор, розроблений Ізраєлем та Сінгапуром. Основна його функція - руйнувати укріплені споруди та знищувати легкоброньовану техніку. Ефективно працює на відстані до 500 метрів.

-Струя, так скажемо - прожигає броню. І знищує. А якщо отак стріляти - це розсіювання. Це і проти піхоти можна, і проти легкої броньованої техніки. Це БТР-и, БМП.

Як розповідають самі військові, - Слов'янськ нині перетворюють на фортецю. Але все ж радять місцевим евакуюватися.

-Маючи досвід Сєвєродонецька, я би радив все ж жителям Словʼянська виїхати. Не те, що ми його не втримаємо. Ми зробимо все, щоб його втримати. Але ворог просто зрівнює його з землею. Сєвєродонецьк вони просто стирали з лиця землі. Тобто, лупили по житлових кварталах всім, що було - починаючи від артилерії, танків, градів і всього, що тільки можна.