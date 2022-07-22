У Дніпрі працює єдиний на всю Україну центр, який приймає людей з інвалідністю [ Редагувати ]
Вони найвразливіші і про їхні проблеми як правило дізнаються в останню чергу. Десятки переселенців з інвалідністю не можуть отримати пенсії та соцвиплати. Усе через документи, які люди втратили тікаючи світ за очі подалі від обстрілів.
У Дніпрі зараз працює єдиний на всю Україну центр, який приймає людей з обмеженими можливостями. Навантаження на соцробітників там шалене. Бо допомогти потрібно усім і терміново. Олена Мендалюк продовжить тему.
Лише за допомогою милиць Володимир може ось так поволі пересуватися. Чоловік переселенець зі Слов'янська. Ще у березні він намагався підзаробити у рідному місті на будівництві, допоки не сталося лихо. Він впав з висоти другого поверху.
Володимир Мельников - переселенець зі Слов'янська:
Это случилось 11 марта, бедро сломал и сразу, как поломал бедро, произошел инсульт. У меня одна нога целая, спасло то, что инсульт перебил удар.
Звернутися до лікарні не було змоги, розповідає Володимир. Тож більше місяця він із переламаним стегном та ще й після інсульту пробув удома, поки російський снаряд і його не зруйнував. Тепер чоловік у Дніпрі в соціальному центрі. Чекає на операцію, а поки намагається відновити документи.
Володимир Мельников - переселенець зі Слов'янська:
Получаю паспорт и хочу чтобы волонтеры помогли все полностью восстановить документы и группу, как я слышал, будет вторая группа.
З Авдіївки евакуюватися без документів довелося і пані Ірині.
Ірина Івахненко - переселенка з Авдіївки:
Упал снаряд в огород. Муж как раз, не было света, расстапливал печку. Я сидела, упал снаряд и его сразу насмерть осколком, меня ранило и нас сразу в больницу. Свекруха не ходячая после инсульта, со мной вместе ее забрали в больницу. У меня не было паспорта, но у меня копии сохранились. Я собрала все документы, теперь жду паспорт.
На сьогодні це єдиний в Україні соціальний центр, де приймають переселенців з інвалідністю. За 5 місяців війни сюди евакуювали більше тисячі людей.
Ольга Волкова - голова громадської організації "Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю":
Первая группа инвалидности, но основной у нас идет очень много пожилих людей, это та категория, как их называют, "лежачие". В основном это после инсульта, песле заболеваний. К сожалению, эта группа очень большая и ее никто не считает. У них нет никакого статуса. Просто лежачий, просто пожелой человек.
У більшості випадків люди евакуюються без документів. Волонтери, все, що в їхніх силах, відновлюють. Та, кажуть, зробити це дуже важко. Потрібно пройти "7 кіл бюрократичного пекла".
Ольга Волкова - голова громадської організації "Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю":
Мы не сделали еще ни один документ лежачему человеку. Оформить инвалидность - это очень достаточно большой процесс. Нам надо проплатить все квитанции, денег у них сейчас с собой нет, потом вызываем фотографа, потому что паспортный стол, имиграционная служба отказывается к нам приезжать, они это не могут делать.
А без відповідних документів люди не отримають жодних виплат чи то по інвалідності, чи то по статусу переселенця. Тож волонтери просять чиновників спростити процедуру з оформлення та відновлення документів для маломобільних переселенців.
по темі
Лише у львівському геріатричному пансіонаті зараз живе понад півсотні одиноких переселенців, які потребують опіки.
Житло зводить фірма, яка теж переїхала на Рівненщину через війну. Модульні будинки вирішили робити вже після переїзду. Як виглядає мобільний дім - розповість Сніжана Сидорук.
Область готова прийняти ще понад дві тисячі переселенців. Житло для людей, там кажуть, є. Під проживання віддають школи, які не працюють, комунальні заклади та будинки в селах, в яких ніхто не живе.
Смертельні вибухи й страх за життя. Зрештою, будинок сімейного типу переїхав з Луганщини на Хмельниччину.
Миколаїв тримається та ще й героїчно відбиває атаки. Хтось із містян залишається, хоча ризик і чималий. Інші - виїжджають, рятуючи дітей. Ольга Лучек поспілкувалася з тими, хто евакуювався.
Волонтери з перших днів війни відкрили гуманітарний штаб, щоб допомогти людям із продовольством. Спершу складали пакунки з того, що самі мають, сьогодні ж налагодили комунікацію із міжнародними партнерами. Але через велику кількість нужденних навіть цих обсгів допомоги замало. Чого бракує - зараз розкажемо.