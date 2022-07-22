"Рейси життя": на Донеччині поліцейські доставляють гуманітарку попри постійну небезпеку [ Редагувати ]
Доставка гуманітарки - в режимі абсолютної небезпеки! На Донеччині поліцейські чи не щодня їздять до прифронтових населених пунктів, аби привезти людям воду, їжу та необхідні побутові товари. Наш наступний сюжет - про один із таких "рейсів життя", завдяки якому жителі селища Красногорівка отримали гуманітарну допомогу.
-Зараз поліцейські завантажуються гуманітарною допомогою, потім заїдемо за водою і будемо тримати шлях вже на Красногорівку.
Цей підрозділ поліції називається "Білі янголи". Назва більш ніж красномовна, бо саме вони з перших днів повномасштабного вторгнення росії везуть воду, їжу, ліки - людям у прифронтових населених пунктах.
Сьогодні їхній шлях лежить до селища Красногорівка на Донеччині.
Олег Кирницький - інспектор відділу комунікаціїї ГУ НПУ в Донецькій обл.:
Зараз, поки хлопці вантажаться, можна побачити результати роботи саперів Донеччини, це все було вилучено останніми тижнями у Курахово. Позаду мене можна побачити ракету, яка спалила це поле і тепер фермери не отримають урожай і дійсно понесуть великі збитки, а люди не отримують хліб.
Вже прибувши на місце, правоохоронці обирають максимально безпечне місце для видачі гуманітарної допомоги. Аби залишитися непоміченими для ворога. А на випадок атаки окупантів - щоб люди могли сховатися принаймні за стінами будинків. Бомбування Красногорівки не припиняються ні вдень, ні вночі.
Каждый день, сейчас вот выезжала, обстрелы были. Ночью и днем, днем бывает и два раза, и три раза.
Багатодітні сім'ї отримують допомогу першими.
Я уже 2 раза ранена, и контузия, я уже в чужом, мои уже отбитые. Я ж ходить-то не могу, а у нас там на улице осталось 7 человек. То тем, то тем хлебушка…
Поліцейські розуміють - якщо не вони, сюди більше ніхто не наважиться приїхати. А отже люди, які вже живуть без водопосатчання та електроенергії, змушені будуть виживати ще й без питної води, їжі та ліків.
Артем Щусь - начальник відділу поліції №2 Покровського районного управління поліції:
У нас сформований колектив і війна уже не перший день. Постійно несем службу бойових дій. Це великі проблеми , це відсутність комунікації любих - світло є тільки в Красногорівці службами ВЦА , місцевих комунальних хозяйств, вони підтримують.
Красногорівка сьогодні - це суцільні руїни. Ось у цьому будинку донедавна жили чоловік із дружиною. Обоє стали жертвами нищівних атак "асвабадітєлєй".
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