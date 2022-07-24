На Миколаївщині на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" в межах села Калинівка Воскресенської громади Миколаївського району сталося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та Peugeot. Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Інформація про аварію надійшла на спецлінію 101 о 16:40 23 липня. За кермом Daewoo Lanos перебував 68-річний водій, Peugeot 107 керував 60-річний чоловік, повідомляє Нацполіція.

Внаслідок ДТП загинули водії обох автомобілів, а постраждалу 66-річну пасажирку автомобіля Peugeot у важкому стані госпіталізували до лікарні, де вона померла..

Рятувальники з допомогою спецобладнання довелося вирізати тіло загиблого керманича Daewoo Lanos.

Нагадаємо, що зранку в Миколаєві пролунало 5 вибухів.