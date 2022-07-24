На Миколаївщині в лобовому ДТП загинуло троє людей (фото) [ Редагувати ]
На Миколаївщині на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" в межах села Калинівка Воскресенської громади Миколаївського району сталося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та Peugeot. Про це повідомляє обласне управління ДСНС.
Інформація про аварію надійшла на спецлінію 101 о 16:40 23 липня. За кермом Daewoo Lanos перебував 68-річний водій, Peugeot 107 керував 60-річний чоловік, повідомляє Нацполіція.
Внаслідок ДТП загинули водії обох автомобілів, а постраждалу 66-річну пасажирку автомобіля Peugeot у важкому стані госпіталізували до лікарні, де вона померла..
Рятувальники з допомогою спецобладнання довелося вирізати тіло загиблого керманича Daewoo Lanos.
Нагадаємо, що зранку в Миколаєві пролунало 5 вибухів.
по темі
Під Києвом в дорожню аварію потрапив автомобіль, в якому знаходився народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький. Політик отримав незначні травми. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
У неділю, 24 липня, на в'їзді до Полтави перекинувся вантажний автомобіль
Військовий Вадим Коростюк повертався на передову після кількоденної відпустки. На вокзал його проводжали дружина та двоє дітей. І дорогою в їхнє авто врізався бус. Із чотирьох членів сім'ї не вижив ніхто. Сьогодні з родиною прощаються у рідному селі. Про трагедію - далі.
На Донеччині поліцейські чи не щодня їздять до прифронтових населених пунктів, аби привезти людям воду, їжу та необхідні побутові товари.
Прийдешній навчальний рік не обіцяє повернення до класичної схеми. Принаймні у Миколаєві. Очних занять у місті, яке перетворилося на прифронтове, не буде.