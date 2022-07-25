У колонії на Рівненщині в'язні-переселенці влаштували бунт [ Редагувати ]
У ніч проти 25 липня в'язні Полицької виправної колонії №76 на Рівненщині влаштували бунт. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
В'язні забарикадувалися у житловій зоні закладу та не допускали персонал, вибили вікна та пошкодили меблі у житлових бараках, влаштували пожежу у карантинному приміщенні та їдальні.
Пожежу швидко ліквідували рятувальники, а працівники колонії взяли ситуацію під контроль. Тілесних ушкоджень персоналу та засудженим не спричинено.
За попередньою інформацією, заворушення влаштувала частина засуджених, яких евакуювали на Рівненщину із Запорізької області. Про причини невдоволення в'язнів не повідомляється.
Поліція повідомила, що за фактом бунту в колонії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 294 (масові заворушення), ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) КК України.
Полицька виправна колонія №76 розташована у селі Іванчі неподалік від Володимирця у Рівненській області.
Полицька виправна колонія №76
Нагадаємо, що у травні в херсонському СІЗО розстріляли в’язнів, які влаштували бунт проти окупантів.
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