На Рівненщині будують модульні будинки: як вони виглядають [ Редагувати ]
На Рівненщині будують модульні будинки. Перший зробили з морського контейнера. Він автономний і мобільний. У таких домівках можуть жити і переселенці, і наші захисники. Житло зводить фірма, яка теж переїхала на Рівненщину через війну. Модульні будинки вирішили робити вже після переїзду. Як виглядає мобільний дім - розповість Сніжана Сидорук.
Це модульний будиночок зроблений з морського контейнера. Його розробило та виготовило підприємство, яке через війну переїхало до Рівного з Харкова. Там фірма займалася промисловою теплоізоляцією.
Станіслав Юрченко, керівник підприємства:
В нас з'явилася така ідея робити модульні будинки. В ньому же може бути повністю обустроєна кухня, спальня. Повністю модуль переїжджає, ставиться на земельну ділянку і можна наступного дня вже в ньому проживати.
Такий мобільний дім повністю автономний. Керівник підприємства запевняє, до нього легко підключити усі необхідні комунікації. До того ж, у таких модульні будинах досить комфортно і влітку, і взимку.
Станіслав Юрченко, керівник підприємства:
У нас вже єсть декілька замовлень на наші блок-модулі. Вони можуть примінятися як для військових, так і для переселенців. Дуже великий спектр, де можна приміняти ці блок-модулі.
Саме цей модульний будинок підприємство передасть військовим. Його встановлять на одному з блокпостів області. Загалом зі 150 працівників, які працювали у Харкові, до Рівного переїхали майже пів сотні. Наразі підприємство розвивається, та набирає нових робітників.
Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:
Зберегли кістяк колективу, розширюються і надалі, і ми бачимо, що на Рівненщині вже нова ідея - це будівництво мобільних будиночків на основі контейнерів. Велика кількість складових - це рівенські продукти - ДСП, ОСБ, повністю склопакети використовують рівненських виробників.
На базі релокованого підприємства також планують відкрити навчальний центр, аби створити нові робочі місця. Загалом з початку війни з регіонів, які потерпають від постійних обстрілів, на Рівненщину переїхало тридцять сім підприємств.
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