Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про ситуацію в місті [ Редагувати ]
Ігор Терехов
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти вночі обстріляли Харків. "Прилетіли" снаряди недалеко від центру.
Про це повідомляє у Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що традиційно потрапляння було поруч з будівлею, яке до військової інфраструктури не має жодного відношення.
"Про жертв поки інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих або загиблих не буде", - написав Терехов.
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