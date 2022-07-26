Російські окупанти вночі обстріляли Харків. "Прилетіли" снаряди недалеко від центру.

Про це повідомляє у Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що традиційно потрапляння було поруч з будівлею, яке до військової інфраструктури не має жодного відношення.

"Про жертв поки інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих або загиблих не буде", - написав Терехов.