Рада заборонила стягувати борги за комуналку та захистила військових від колекторів [ Редагувати ]
Верховна Рада заборонила примусове стягнення боргів за комуналку під час воєнного стану. Законопроєкт №7531 підтримали 312 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Норма розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції.
Також забороняється стягнення боргів за житлово-комунальні послуги щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.
Також Рада ухвалила закон №7414 про заборону колекторам стягувати борги з військових. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Документ в цілому підтримали 302 народних депутати.
Відтепер під час дії воєнного стану та упродовж 6 місяців після його припинення або скасування, кредитодавцям та колекторським компаніям заборонено стягувати борги із споживчого кредитування.
Не можна буде більше турбувати наших захисників і надсилати текстові, голосові та інші повідомлення.
Стосуватиметься заборона військовослужбовців і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів і третіх осіб. Це дозволить нашим бійцям спокійно виконувати своє завдання по захисту України та кожного з нас.
Зокрема, йдеться про:
- військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів - громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України;
- військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю;
- військовозобов'язаних та резервістів;
- членів добровольчих формувань територіальних громад.
Позичальник, який належить до однієї з зазначених категорій та має бажання припинити взаємодію з кредитором (колектором), має повідомити про свою належність до однієї з цих категорій.
Нагадаємо, що 27 липня Рада призначила народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна генеральним прокурором України, а Ольгу Совгирю - суддею Конституційного суду.
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