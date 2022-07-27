Призначення Костіна на пост генпрокурора: комітет Ради підтримав кандидатуру [ Редагувати ]
Комітет з питань правової політики Верховної Ради підтримав кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
17 членів правоохоронного комітету підтримали призначення Костіна.
Правоохоронний Комітет ВРУ на свому засіданні підтримав постанову президента та надання згоди на призначення Костіна на посаду генпрокурора України.
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