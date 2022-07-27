У Дубровиці Рівненської області 32-річний місцевий житель побив військового, який прибув до нього додому, щоб вручити повістку до військкомату. Про це повідомляє обласна поліція.

26 липня, близько 20 години за меддопомогою звернувся 54-річний військовослужбовець. У чоловіка медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійно-рвану рану брови та звернулися до поліції.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження військовому завдав 32-річний житель міста Дубровиця, коли військовий намагався вручити йому повістку за місцем проживання.

За фактом насильства щодо службової особи слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про мобілізацію: кого забиратимуть до війська і де можуть вручати повістки.