На Рівненщині чоловік побив військового, який вручив йому повістку в військкомат [ Редагувати ]
У Дубровиці Рівненської області 32-річний місцевий житель побив військового, який прибув до нього додому, щоб вручити повістку до військкомату. Про це повідомляє обласна поліція.
26 липня, близько 20 години за меддопомогою звернувся 54-річний військовослужбовець. У чоловіка медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійно-рвану рану брови та звернулися до поліції.
Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження військовому завдав 32-річний житель міста Дубровиця, коли військовий намагався вручити йому повістку за місцем проживання.
За фактом насильства щодо службової особи слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про мобілізацію: кого забиратимуть до війська і де можуть вручати повістки.
по темі
Порушників комендантської години правоохоронці беруть "на олівець". Коли треба буде, ними в першу чергу будуть цікавитися центри комплектування ЗСУ. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін
Втрати російських військ через вторгнення в Україну значні, але поки що не критичні для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс. Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький
Російського військовослужбовця, який перебував у Судаку на реабілітації після поранення в Україні, побили троє молодих людей. Окупант був у цивільному одязі з літерою "Z", яка символізує російську агресію проти України
З вересня 2022 року Повітряні сили Чехії захищатимуть небо Словаччини. Це було однією з умов Словаччини для передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Це підтвердив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 27 липня
Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Виробництво всієї партії САУ триватиме кілька років.