Жодного дня без поранених та загиблих. Це реалії Донбасу. З ночі росіяни відновили обстріли Бахмута та Костянтинівки. Тож імовірність нових жертв та постраждалих висока.

Сьогодні о 16.30 рушає евакуаційний потяг Покровськ-Дніпро-Львів. Жителів області закликають евакуюватися, аби врятувати життя. Євген Соломін - про битву за український Донбас - далі.

По нам прилетело и вот, что осталось от нашего места.

Услід за судним днем, який наші бійці влаштували колаборантам та оркам в приміщенні колишнього Лисичанського суду, цього разу прилетіло і в казарми.

Вот все, что осталось.

Це вже друге точне влучання в казарми росіян на окупованих територіях за три дні.

Перед цим рашистам перебили не лише сон, а і їх самих - у колишньому готелі "Красний Луч" у центрі Хрустального.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів одним ударом по рашистській базі у Хрустальному. Влаштувавши їм "бум вечірку" і в Лисичанську. Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську. Внаслідок удару ліквідовано 12 рашистів. ЗСУ дякують добрим людям за інформацію.

Тим часом "асвабаждьонним" Сєвєродонецьком шириться інфекція "руського міра".

Ой-ой-ой…как же ж можно било жить. Йо-пе-ре-се-те (щось нерозбірливо).

Окупанти тут обіцяють збудувати місто-сад. Колись. Поки ж тут - пекло. І гуманітарна катастрофа. Води, світла, газу немає. А місцевих окупанти запрошують "рятуватися"… завітавши у фільтраційні табори.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл. Як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки.

Білогорівка та Верхньокам'янка - давно вже стали ганьбою для "другої армії світу". Два села на адмінмежі Луганської області - ганяють орків взад-вперед. Аби закріпитися на Луганщині, росіяни спопеляють населені пункти, які їм не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти поліпшують своє тактичне положення для подальшого наступу. Але наші їх відкидають.

Тим часом мародерство поставлено на державні рейки. Якщо російські солдати грабують квартири й вивозять майно українців…

…то росія як держава… краде… українське зерно. Фурами.

Це відео з окупованого Новопскова. Машини з краденим українським збіжжям щодня з 10 ранку до 11 вечора ось уже тиждень курсують у бік росії.

Ще їде дліномєр.

Донеччину рашисти поливають вогнем.

Люди! Полиция! Все живы-здороивы остались?

У Красногорівці в одному з будинків, куди влучив ворожий снаряд, перебувала родина з п'ятирічною дівчинкою. Правоохоронці витягнули з-під завалів чоловіка та дитину. В обох - осколкові поранення.

Убило (плаче, йому перебинтовують ногу). - Не убило - в больницу отвезли. Давай, держись!

Через важкий стан дитину було перевезли до лікарні Дніпра.

Василь Піпа, інспектор Покровського міського управління поліції:

Молода дівчина - мати дитини, на жаль, загинула. Будинок у якому вони проживали - вщент розрушений.

Чоловіка лікуватимуть на місці.

Всьо! І на третій поверх, хлопці!

Документували поліцейські сліди злочину росіян в Бахмуті та Костянтинівці. Тут російські окупанти двома точними ракетними ударами "денацифікували" школу.

Внучка закончила вот эту школу. В 2014 году началась война. Сейчас последний курс медицинского университета и опять...

Іноді нищити школи чи будинки допомагають сусіди. У Торецьку поліція затримала трьох коригувальників російських авіаударів по місту. Усі - місцеві.

Помогал оккупантам. Передавал некоторую информацию. Меня просили делать фотографии после прилетов. Я открывал карту-гугл, делал кружок.

Напередодні ввечері українські бійці вийшли з Новолуганського на більш укріплені позиції.

Максим Черевко, заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації:

Ми відійшли від Новолуганського. Куди саме відійшли - сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним напором. На Бахмутському напрямку точаться запеклі бої та продовжується битва за Вуглегірську ТЕС.

Богородичне, Райгородок, Краснопілля, Долина - під обстрілами окупантів.

Слов'янський, Бахмутський напрямки, Сіверськ та всі населені пункти вздовж лінії фронту на Донеччині - під вогнем окупантів. Війною тут пронизано все. Цей блокпост - біля одного із сіл у Слов'янському району організували місцеві діти.

Пропускають тут безперешкодно лише українських військових. Адже вони їдуть воювати за майбутнє і цих дітей, і всієї України.