"Атака" флоту в Севастополі: з'явилася реакція на заяву росіян [ Редагувати ]
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив про те, що заяви росіян, що вранці нібито Україною було "атаковано" безпілотником штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі є відвертою провокацією. Про це він сказав під час відеозвернення.
Повідомлення про начебто українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час.
Він також попередив, що імовірність ракетних атак - висока: з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.
Наразі, за даними Генштабу, у готовності до завдання ракетних ударів перебуває два ракетоносії, вони несуть на своєму борту ракети "Калібр.
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