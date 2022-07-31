Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив про те, що заяви росіян, що вранці нібито Україною було "атаковано" безпілотником штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі є відвертою провокацією. Про це він сказав під час відеозвернення.

Повідомлення про начебто українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час.

Він також попередив, що імовірність ракетних атак - висока: з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.