У росії заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту у Севастополі [ Редагувати ]
Окупаційна влада Севастополя заявила про удар по штабу Чорноморського флоту росії. Про це повідомляється у Telegram голови окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва.
Атаку нібито здійснив український безпілотник. Стверджується, що в результаті удару постраждали п'ятеро людей.
У двір штабу флоту прилетів непізнаний об'єкт, за попередніми даними це - безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з'ясовуються.
Всі святкові заходи на честь дня мвф рфв місті скасовано.
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