Ненсі Пелосі залишила Тайвань (відео) [ Редагувати ]
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню. Це випливає з даних сервісу з відстеження літаків Flightradar24.
У мережі з'явилися кадри зльоту її Boeing C-40С.
Тепер Пелосі, яка займає третю сходинку в ієрархії американської влади, летить до Сеула. До її азійського турне також входять візити до Сінгапуру, Малайзії та Японії.
Спікер Конгресу прибула на Тайвань 2 серпня. За цим візитом пильно стежили світові ЗМІ, оскільки Тайвань вперше за 25 років відвідав такий високопосадовець.
Ненсі Пелосі виступила в парламенті Тайваню, їй вручили орден Доброзичливих хмар за заслуги у просуванні відносин Вашингтона та Тайбею. У КНР вважають, що візит американського конгресмена на острів суперечить принципам політики одного Китаю. До китайського МЗС викликали посла США в КНР Ніколаса Бернса.
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