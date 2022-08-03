На самому Тайвані до ймовірної агресії готові

Другий день візиту Ненсі Пелосі до Тайваню. В ці хвилини спікерка Палати представників американського Конгресу зустрічається з президенткою країни Цай Інвень, а вже по обіді має залишити острів. Та чи не перешкодить їй Народно-визвольна армія Китаю? Адже в якості відповіді на небажаний візит американської політикині - через голову материкового керівництва (як вважають у Пекіні) - КНР розгорнула в Південнокитайському морі навколо Тайваню масштабні військові навчання.

Чому до візиту Пелосі прикута увага всього світу? І чому Китайська народна республіка настільки болісно реагує на контакти США і Китайської Республіки (так офіційно називається Тайвань) - розкаже Анна Басова.

Серед натовпу охорони та численних броньованих автомобілів Ненсі Пелосі помітно виділяється рожевою сукнею. Такою пані спікерку заскочили журналісти, коли та виходила зі свого готелю в Куала-Лумпурі. Потому борт, яким Пелосі раніше прибула до Малайзії, вилетів зі столичного аеропорту. Куди саме попрямував та чи була політик на облавку, достеменно невідомо.

Чи приземлиться Пелосі на Тайвані, було незрозуміло до останньої миті.

У якийсь момент на летовищі Суньшан - це головний аеропорт Тайваню - з'явився напис англійською "Любов. Надія. Мир".

Тим часом по той бік Тайванської протоки, на летовищі материкового Китаю, десятки одиниць бронетехніки вишукувалися в довгі шеренги.

Підвозили й важке озброєння - зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети.

Що ближче до прибуття Пелосі, то вищим ставав градус напруги. У протоці курсували китайські бойові кораблі, також у небо злетіли кілька винищувачів. Небо для цивільної авіації поблизу Тайванської протоки Пекін закрив.

А у найближчий до Тайваню провінції навіть залунали сирени повітряної тривоги.

Попри все, борт Пелосі безпечно сів у Тайбеї.

На зустріч із пані спікером люди прийшли у захисних медичних масках. У кольорах українського прапора.

Потому американська делегація вирушила до готелю.

Про неприпустимість візиту спікерки Палати американського Конгресу Китай попереджав США заздалегідь і на всіх рівнях. А напередодні візиту навіть виклав у мережу відео навчань власних збройних сил - із закликами поховати всіх ворогів і загарбників.

Чжао Ліцзянь, речник МЗС Китаю:

Якщо спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, китайська сторона вживатиме рішучих заходів - на захист свого суверенітету й територіальної цілісності. Яких саме - подивимося і ми, і ви.

У відповідь на китайські погрози Білий дім відповів - крок Пелосі не схвалює. Та незалежність Тайваню не підтримує. Однак і заборонити спікерці Конгресу подорожувати будь-куди не може. А Пекіну порадив не роздувати конфлікт без вагомих підстав.

Джон Кірбі, координатор Радбезу США зі стратегічних комунікацій:

Спікер має право відвідувати Тайвань - і подібні прецеденти в історії вже були. Позиція США щодо єдиного Китаю не змінилася. Водночас закликаємо не залякувати нас і не брязкати зброєю задарма.

На самому ж Тайвані до ймовірної агресії готові. Днями тут завершилися масштабні військові навчання - давати відсіч готуються і на морі, і з повітря.

А цивільних навчали, як діяти в момент повітряного нальоту…

…і як надавати першу медичну допомогу при пораненнях. В одному тут переконані - бомбосховищ вистачить на всіх. Більш як чотири з половиною тисячі спецпритулків можуть вмістити до 12 мільйонів людей - це вчетверо більше за населення Тайбея.

Аберкромбі Янг, директор міського управління будівництва Тайбея:

Подивіться на війну в Україні. Росіяни кажуть, що б'ють лише по військових об'єктах, але страждають школи, житлові будинки - все. Гинуть невинні люди. Тайвань може спіткати щось подібне.

Історія конфлікту між материковим Китаєм і Тайванем не нова - хоча до відкритого збройного протистояння не доходило. У 1949 році, після поразки від комуністичних сил у громадянській війні, тодішня влада втекла на острів і заснувала окрему республіку з демократичним устроєм.

Сучасний Тайвань - одна з найрозвиненіших країн у південно-східній Азії, за рівнем економічного розвитку посідає 18 місце у світі. А її ВВП на душу населення перевищує показники материкового Китаю у понад три рази. Офіційно його незалежність більшість країн світу не визнає - хоча й підтримує тісні економічні зв'язки. Будь-які спроби Тайваню інтеграції у глобальний дипломатичний і політичний простір офіційний Пекін блокує - адже вважає острів своєю невід'ємною частиною.