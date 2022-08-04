Родичі загиблих та полонених азовців влаштували емоційну акцію в центрі Києва [ Редагувати ]
Родичі загиблих у російському полоні військових сьогодні ввечері влаштували в Києві незвичну та дуже емоційну акцію. Так вони хотіли нагадати світовій спільноті про російські воєнні злочини. І вимагали захистити життя інших полонених. Як це було - бачив Руслан Смєщук.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Центр столиці, Софійська площа. Саме тут зібралися родичі та близькі українських військовополонених, яких росіяни стратили в Оленівці. Люди хочуть привернути увагу світової спільноти до цього жахливого злочину.
Оксана, родичка загиблого:
На жаль, мій син загинув в Маріуполі, я вболіваю за його побратимів і коли я чую такі звістки, як з Оленівки, біль втрати за своїм сином.
Олександра, родичка полоненого:
В мене в полоні начальник штабу полку "Азова" - Богдан Третечний, цинічне вбивство наших полонених, відсутність роботи Червоного хреста на місці, відсутність інформування Червоного хреста родичів, відсутність контролю - як перебувають в полоні у російські стороні…чи не застосовуючи тортури. - Ви знаете де ваш брат? – Ні, з 20 травня нема зв'язку, мені не говорять де він. Наша мета - щоб світова спільнота відреагувала на весь цей жах, на геноцид українського народу.
Руслан Смєщук, кореспондент:
На початку заходу люди влаштували певний перформанс, показуючи що відбувалося в таборі з полоненими.
Обравши таку жорстку форму акції, учасники сподіваються достукатися до світу. Не дати забути про злочини росії, і врятувати інших полонених.
Анастасія, учасниця акції:
Ми повинні робити все, щоб це не забули, робити реально все, щоб врятувати наших героїв України від терористів.
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