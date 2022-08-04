Родичі загиблих у російському полоні військових сьогодні ввечері влаштували в Києві незвичну та дуже емоційну акцію. Так вони хотіли нагадати світовій спільноті про російські воєнні злочини. І вимагали захистити життя інших полонених. Як це було - бачив Руслан Смєщук.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Центр столиці, Софійська площа. Саме тут зібралися родичі та близькі українських військовополонених, яких росіяни стратили в Оленівці. Люди хочуть привернути увагу світової спільноти до цього жахливого злочину.

Оксана, родичка загиблого:

На жаль, мій син загинув в Маріуполі, я вболіваю за його побратимів і коли я чую такі звістки, як з Оленівки, біль втрати за своїм сином.

Олександра, родичка полоненого:

В мене в полоні начальник штабу полку "Азова" - Богдан Третечний, цинічне вбивство наших полонених, відсутність роботи Червоного хреста на місці, відсутність інформування Червоного хреста родичів, відсутність контролю - як перебувають в полоні у російські стороні…чи не застосовуючи тортури. - Ви знаете де ваш брат? – Ні, з 20 травня нема зв'язку, мені не говорять де він. Наша мета - щоб світова спільнота відреагувала на весь цей жах, на геноцид українського народу.

Руслан Смєщук, кореспондент:

На початку заходу люди влаштували певний перформанс, показуючи що відбувалося в таборі з полоненими.

Обравши таку жорстку форму акції, учасники сподіваються достукатися до світу. Не дати забути про злочини росії, і врятувати інших полонених.

Анастасія, учасниця акції: