На час воєнного стану уряд впровадив мораторій на підняття тарифів на тепло.

Найважчий в історії. Тож треба готуватися до усіх ймовірних сценаріїв. Так прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже охрестив новий опалювальний сезон, який стартує за два з половиною місяці. Україна готова до початку подачі тепла у комунальні підприємства та квартири на 60%. І у сховищах вже є 12 мільярдів кубометрів газу, а на складах 2 мільйони тонн вугілля. Утім, глава уряду радить владі на місцях все ж прискоритись.

І у Черкасах до рекомендацій дослухаються. Місцеві ОСББ швидкими темпами намагаються утеплити багатоквартирні будинки. А містяни, поки не сезон, скуповують обігрівачі та конвектори. В магазинах на ці товари - справжній ажіотаж, стверджує мій колега Стас Кухарчук.

Попри літню спеку в цьому черкаському магазині електрообігрівачів справжній ажіотаж. Клієнти через інтернет замовляють конвектори, теплі підлоги, калорифери та навіть електро-простирадла.

Більшість товарів магазину - це продукція власного виробництва, розповідає директор. Чоловік пов'язує ажіотаж на прилади із заявами влади щодо ризиків опалювального сезону через війну.

Леонід Животков - директор магазину:

Если сравнить с прошлым летом - это в процентов 300, 400, 500 …в разы увеличился спрос на элетрообогреватели те, что связяно с электротеплом, безусловно большим спросом пользуются электронагреватели, скажем так, бюджетные.

Черкасці поспішають утеплюватись і не тільки в квартирах, а й у будинках загалом.

Голова ОСББ цієї багатоповерхівки показує індивідуальну теплову станцію. Її обладнали минулого року, аби самостійно регулювати подачу тепла. Каже, єдине, чого не встигли зробити, так це повністю утеплити висотку пінопластом - завадило вторгнення росіян. Тепер ОСББ намагається надолужити згаяне. Чоловік сподівається, що перебоїв із теплом у Черкасах не буде, але готовим треба буди до всього. Принаймні, утеплений будинок хоча б цифри в платіжках зменшить.

Олександр Докучаєв - голова ОСББ:

Якщо це збільшаться тарифи наприклад, якщо берем, що газ в Європі вже 2 тисячі доларів, то це тариф на опалення має піднятись в 3-5 рази, то це взагалі дуже велика економія.

На час воєнного стану уряд впровадив мораторій на підняття тарифів на тепло. Та пана Сергія не так турбують суми у платіжках, як тепло в оселі. Тому, що ОСББ вирішило завершити утеплення будинку чоловік радіє.

Сергій Онищенко - мешканець будинку:

Ми тільки співчуваємо мешканцям, які ще не встигли утеплити тому, що ті будинки, які пройшли модернізацію, видержать і два, і три градуси.

До опалювального сезону в Черкасах вже все готово, звітують на комунальному підприємстві ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО. Поки працюватимуть котельні тепло в оселях містян підтримуватимуть на рівні 16-18 градусів. Та, на жаль, від сюрпризів, каже директор, ніхто не застрахований.

Павло Карась - директор КП Теплокомуненерго:

Без газу тепла не буде, і це треба усвідомлювати … тобто, в певних випадках така ситуація теоретично можлива, до неї теж готуємось, але це такий абсолютний форсмажор.

Ще одним форсмажором може стати і те, що з настанням холодів озвірілі рашисти спробують бити саме по теплогенеруючим підприємствам. Але до такого розвитку подій комунальники теж готуються.