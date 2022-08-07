Швеція відправляє до Британії 120 інструкторів для навчання українських військових [ Редагувати ]
Збройні сили Швеції направлять до Великої Британії до 120 інструкторів для навчання українських військових. Про це повідомляється на сайті шведського уряду.
Шведи навчатимуть українців з 12 серпня до 31 грудня 2022 року. Кількість інструкторів, які одночасно будуть перебувати у Сполученому Королівстві, не перевищить 60 осіб.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії організував програму навчання українських військових. Кожні чотири місяці планується проводити тритижневий навчальний курс для 10 тис. українців.
Нагадаємо, що початку червня Швеція надала Україні фінансову допомогу в розмірі 1 млрд крон ($102 млн). Також Україна отримала протикорабельні ракети та протитанкові пускові установки.
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