10 років позбавлення волі та стягнення процесуальних витрат у сумі 26,6 тис. грн. Такий вирок виніс Деснянський районний суд Чернігова російському танкісту Михайлу Кулікову, який у лютому поцілив у багатоповерхівку в Чернігові. Про це повідомляє "Суспільне".

Російських танкістів Кулікова та Щьоткіна українські захисники захопили в полон ще 26 лютого на околиці Чернігова.

Перед цим командир майор Леонідом Щьоткін їхав на танку вулицею Кільцевою у Чернігові в напрямку Олександрівки. Він віддав наказ Кулікову розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.

Цей наказ Куліков виконав. Пострілом з танку він влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.

Танкіст визнав свою провину ще на першому засіданні 30 червня. Він попросив пробачення в українців.

Нагадаємо, що в травні Солом'янський суд Києва засудив російського військового Вадима Шишімаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни та умисне вбивство мирного жителя села на Сумщині. Пізніше довічний термін йому замінили на 15 років колонії.