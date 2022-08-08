У Києві тимчасово відмінили плату за паркування автомобільного транспорту на муніципальних майданчиках, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв. Про це повідомляє КМДА.

У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни відображені у додатку "Київ Цифровий".



Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.

Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.



Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно.

Як повідомляли "Подробиці, у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.