У Києві під час тривоги не працюватиме транспорт [ Редагувати ]
Наземний громадський транспорт в Києві буде зупинятися на час повітряної тривоги. Про це повідомляє КМДА.
Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.
При цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
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