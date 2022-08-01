Наземний громадський транспорт в Києві буде зупинятися на час повітряної тривоги. Про це повідомляє КМДА.

Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

При цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.