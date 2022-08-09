З українського порту вийшли ще два судна з продовольством [ Редагувати ]
Вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли ще два судна з продовольством. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.
Перше судно OCEAN LION під прапором Ліберії вирушило з Чорноморська до Південної Кореї, щоб доставити понад 64 720 тонн кукурудзи.
Також в море вийшло судно RAHMI YAĞCI, яке доставить в Станбул 5300 тонн соняшникового шроту.
У відомстві зазначили, що судна, які вийшли в минулі дні і зараз стоять на якорі біля Стамбула, будуть проінспектовані в найближчі години.
Крім того, інфомарцію про вихід суден з продовольством підтвердили в Міністерстві інфраструктури України.
"Чергові 70 тисяч тонн продовольства по "зерновому коридору" вирушили з порту "Чорноморськ".
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