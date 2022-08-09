Фото: з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з українським зерном / facebook.com/MinInfra.UA

Вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли ще два судна з продовольством. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

Перше судно OCEAN LION під прапором Ліберії вирушило з Чорноморська до Південної Кореї, щоб доставити понад 64 720 тонн кукурудзи.

Також в море вийшло судно RAHMI YAĞCI, яке доставить в Станбул 5300 тонн соняшникового шроту.

У відомстві зазначили, що судна, які вийшли в минулі дні і зараз стоять на якорі біля Стамбула, будуть проінспектовані в найближчі години.

Крім того, інфомарцію про вихід суден з продовольством підтвердили в Міністерстві інфраструктури України.

"Чергові 70 тисяч тонн продовольства по "зерновому коридору" вирушили з порту "Чорноморськ".