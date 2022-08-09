Травми ока під час війни: інструкція першої допомоги [ Редагувати ]
Повномасштабна війна з Росією призвела до збільшення кількості травм очей. Більшість із них виникає через вибухи та їхні наслідки - коли до ока потрапляють уламки, а також від ударів вибухової хвилі. Міністерство охорони здоров'я нагадує про невідкладну першу допомогу.
Медики виділяють три небезпечні травми: прокол або поріз ока, осколкове поранення та потрапляння хімічних речовин.
У разі проколу чи порізу ока:
- Треба зробити захисний щиток. Наприклад, з паперового стаканчика - треба обрізати так, щоб воно захищало травмоване око, але не торкалося його.
- До візиту до лікаря не можна пити знеболювальні, бо вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу.
У разі осколкового поранення:
- за можливості знайдіть безпечне місце або укриття;
- не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети з ока, не тріть та не торкайтеся його;
- не промивайте око водою, але якщо це необхідно зробити, використовуйте чисту воду;
- не наносьте на око мазі чи інші засоби.
У разі потрапляння в око хімічних речовин:
- треба негайно промити його великою кількістю чистої води. Офтальмологи за можливості радять робити це у рукавчиках, щоб не забруднити інше око.
- Після надання першої невідкладної допомоги треба обов'язково звернутися до офтальмолога.
Нагадаємо, доктор Комаровський дав поради, що робити при панічних атаках.
по темі
Вже понад 40 пластичних хірургів долучилися до ініціативи #NoScar, погоджуючись допомагати людям позбавлятися шрамів, рубців на обличчі та тілі.
Чому важливо слідкувати за офіційними повідомленнями ДСНС, поліції та місцевої влади. Та коли потрібно починати йодну профілактику? Покрокова інструкція від Анна Каменєвої далі.
Вони безкоштовно обстежують, консультують та забезпечують необхідними ліками жителів фронтових регіонів. Прийом ведуть в мобільних клініках. Усе бачили наші кореспонденти.
В Міністерстві охорони здоров'я опублікували інструкцію, що робити при радіаційній аварії
Британські лікарі назвали хронічний кашель та задишку симптомами розвитку раку легень. Рак легень - один із чотирьох найпоширеніших видів онкологічних захворювань. Разом з ним до цього переліку входять рак молочної залози, кишківника та передміхурової залози