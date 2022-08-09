Що робити при травмі очей

Повномасштабна війна з Росією призвела до збільшення кількості травм очей. Більшість із них виникає через вибухи та їхні наслідки - коли до ока потрапляють уламки, а також від ударів вибухової хвилі. Міністерство охорони здоров'я нагадує про невідкладну першу допомогу.

Медики виділяють три небезпечні травми: прокол або поріз ока, осколкове поранення та потрапляння хімічних речовин.

У разі проколу чи порізу ока:

Треба зробити захисний щиток. Наприклад, з паперового стаканчика - треба обрізати так, щоб воно захищало травмоване око, але не торкалося його.

До візиту до лікаря не можна пити знеболювальні, бо вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу.

У разі осколкового поранення:

за можливості знайдіть безпечне місце або укриття;

не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети з ока, не тріть та не торкайтеся його;

не промивайте око водою, але якщо це необхідно зробити, використовуйте чисту воду;

не наносьте на око мазі чи інші засоби.

У разі потрапляння в око хімічних речовин:

треба негайно промити його великою кількістю чистої води. Офтальмологи за можливості радять робити це у рукавчиках, щоб не забруднити інше око.

Після надання першої невідкладної допомоги треба обов'язково звернутися до офтальмолога.

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