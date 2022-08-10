Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і G7 припинити видачу віз громадянам рф.
"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати" - написав Кулеба у Twitter.
I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022
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