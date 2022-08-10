До країн, що вже зупинили видачу шенгенських віз громадянам РФ, незабаром має долучитися Фінляндія

Її жителі обурені тим, що росіяни вільно приїздять на відпочинок та шопінг до ЄС у той час, як кремль продовжує вбивати українців. Та чи всі розділяють таку думку? І хто може замінити гостей з країни-агресора у Європі? Розповість Ольга Жидецька.