Німеччина не піде на зняття санкцій при завершенні війни в Україні на умовах, нав'язаних росією.

Про це пише видання FAZ.

Шольц заявив, що владі спочатку було відомо, що санкції вводяться проти росії на тривалий період.

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі протягом тривалого часу, нам було ясно з самого початку. Нам також ясно, що в разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодна з цих санкцій не буде скасована", - написав він.

Канцлер Німеччини назвав цей шлях нелегким "навіть для такої сильної, квітучої країни" як Німеччина.