Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає Росію ненадійним постачальником газу та не довіряє заявам Москви про технічні причини скорочення постачання газу. Так він відреагував на заяву "Газпрому" про скорочення постачання газу через проблеми з ремонтом та доставкою турбіни Siemens.

Надійніше, ніж сьогодні, не буде. Не можна покладатися на щось, якщо контракт не виконується, хоча його вже п'ять разів підписували.

На прес-конференції в Берліні Шольц заявив, що він не має сумнівів у наявності всіх технічних умов для постачання газу з РФ.

Читайте також Шольц виключив скасування санкцій ЄС, якщо війна закінчиться на умовах росії

Є кілька трубопроводів, які досягають Німеччини, деяких потужностей завжди буде достатньо для виконання зобов'язань Росії щодо постачання, чи це трубопровід через Україну, "Ямал" чи "Північний потік". Технічно ніколи не було б проблемою виконати всі зобов'язання постачальника, які є в Росії.

Канцлер ФРН згадав про ремонт турбіни Siemens, необхідної для повноцінного функціонування "Північного потоку". Шольц назвав непереконливими заяви Москви про те, що постачання газу було скорочено з технічних причин.