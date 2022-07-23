Шольц затримує постачання систем ППО Україні - Welt [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує постачання систем протиповітряної оборони (ПРО), призначених для захисту українського неба. Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на джерела.
Йдеться про 11 систем IRIS-T SLM, які Україна хоче купити безпосередньо у німецького виробника.
Українська влада подала запит на початку липня, Мінекономіки ФРН схвалило угоду, однак експортний дозвіл мають видавати у Відомстві федерального канцлера. При цьому за останні три тижні влада так і не ухвалила остаточного рішення про постачання.
Крім того, Київ запросив фінансову підтримку для закупівлі цих систем. Вартість 11 комплексів оцінюється в 1,5 млрд євро. У разі, якщо сторони укладуть контракт, цього року Німеччина може поставити Україні лише одну систему. На виконання контракту повному обсязі знадобиться від чотирьох до п'яти років.
Нагадаємо, що 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік озброєння, призначений для захисту від російської агресії. До переліку увійшли сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) та запчастини до них, 40 розвідувальних дронів, 13 бронетранспортерів М113 (постачання здійснять з Данії), 30 зенітних самохідних установок Gepard та три реактивні системи залпового вогню.
по темі
Про поставку Україні бойових літаків найближчим часом поки що не йдеться, а вивчення цього питання перебуває на попередньому етапі. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає Росію ненадійним постачальником газу та не довіряє заявам Москви про технічні причини скорочення постачання газу. Так він відреагував на заяву "Газпрому" про скорочення постачання газу через проблеми з ремонтом та доставкою турбіни Siemens
США затвердили виділення Україні нового пакета безпекової допомоги на $270 млн, включаючи чотири високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS і 580 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost
РНБО разом з Міністерством оборони запустив новий модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" для відстеження поставок західних озброєнь
Найближчими тижнями Велика Британія відправить Україні десятки артилерійських знарядь, понад 1600 одиниць протитанкової зброї, а також 50 тис. артилерійських снарядів. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес
Російські окупанти не знищили жодної високомобільної ракетної артилерійської системи HIMARS, які США передали Україні. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає пресслужба Міністерства оборони США