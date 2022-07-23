Канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує постачання систем протиповітряної оборони (ПРО), призначених для захисту українського неба. Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на джерела.

Йдеться про 11 систем IRIS-T SLM, які Україна хоче купити безпосередньо у німецького виробника.

Українська влада подала запит на початку липня, Мінекономіки ФРН схвалило угоду, однак експортний дозвіл мають видавати у Відомстві федерального канцлера. При цьому за останні три тижні влада так і не ухвалила остаточного рішення про постачання.

Крім того, Київ запросив фінансову підтримку для закупівлі цих систем. Вартість 11 комплексів оцінюється в 1,5 млрд євро. У разі, якщо сторони укладуть контракт, цього року Німеччина може поставити Україні лише одну систему. На виконання контракту повному обсязі знадобиться від чотирьох до п'яти років.

Нагадаємо, що 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік озброєння, призначений для захисту від російської агресії. До переліку увійшли сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) та запчастини до них, 40 розвідувальних дронів, 13 бронетранспортерів М113 (постачання здійснять з Данії), 30 зенітних самохідних установок Gepard та три реактивні системи залпового вогню.