В окупованому Херсоні партизани підірвали автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції", один з них загинув. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Вибух радіокерованого фугасу стався на проспекті Адмірала Сенявіна близько 12:20. Свідки бачили медиків на місці події. За даними розвідки, один "поліцейський" загинув, інший госпіталізований.

За інформацією росЗМІ, саморобний вибуховий пристрій, начинений "гайками та болтами", спрацював на шляху звичайного маршруту автомобіля. У ньому перебувало двоє патрульних-колаборантів, які отримали травми, але вижили. Окупанти звинувачують у вибуху українських партизанів.

Нагадаємо, що рух опору ліквідував групу росіян під Херсоном: знайдено секретні документи.