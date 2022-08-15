Біля Мелітополя партизани пошкодили залізничний міст - мер [ Редагувати ]
Українські партизани пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму.
Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що рашисти не в силах його відновити вже другу добу.
За словами Федорова, у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана окупанти так і не знайшли.
Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости: Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Дар'ївський міст через Інгулець.
Нагадаємо, після ударів ЗСУ по Антонівському мосту та греблі в Новій Каховці серед російських військових почалася паніка, вони масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини.
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