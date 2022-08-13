У Мелітополі сильна пожежа: мер назвав причину [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні ввечері у північній частині Мелітополя трапилась пожежа.
Про це повідомляє мелітопольський міський голова Іван Федоров.
За словами Федорова, по вулиці Ломоносова горить автомобіль.
"Як не намагаються окупанти загасити полум’я, самі визнають - машину вже не врятувати", - заявив мер.
Федоров підкреслив, що незабаром на всіх росіян буде очікувати чергова "пекельна ніч" від ЗСУ та руху опору.
по темі
В Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 в одному з районів міста почалась пожежа
У Дніпровському районі Києва в неділю вранці, 24 липня, сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку
Росіяни сьогодні здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області
Російська армія вже втратила пʼяту частина своїх підрозділів, що залучені до бойових дій в Україні
Україна закликала західних партнерів надати більше артилерії для ЗСУ