Нова Зеландія направить 120 військовослужбовців для навчання українських військовослужбовців [ Редагувати ]
Влада Нової Зеландії направить 120 військовослужбовців для навчання вояків Збройних сил України у Великій Британії. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, йдеться на сайті уряду.
Нова Зеландія продовжить відповідати на прохання України про практичну підтримку її народу, який захищає свою батьківщину. Ми направляємо 120 військовослужбовців новозеландських збройних сил, які навчатимуть новобранців ЗСУ у Великій Британії.
Ардерн зазначила, що з урахуванням військовослужбовців Нової Зеландії, відправлених до Великої Британії у травні, загальна кількість новозеландських офіцерів, зайнятих у програмах навчання солдатів ЗСУ, перевищить 150 осіб.
Це частина нашої допомоги Україні, яка також включає фінансову підтримку на суму понад 40 млн новозеландських доларів ($25,7 млн) та обмежувальні санкції, введені щодо 840 російських фізичних та юридичних осіб.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії організував програму навчання українських військових. Кожні чотири місяці планується проводити тритижневий навчальний курс для 10 тис. українців.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили Швеції направлять до Великої Британії до 120 інструкторів для навчання українських військових.
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