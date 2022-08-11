Норвегія приєднується до програми навчання українських військових у Британії [ Редагувати ]
Норвегія приєднується до програми навчання українських військовослужбовців у Великій Британії. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, повідомляє NRK.
Українські сили гостро потребують додаткової підготовки та навчання. Норвегія позитивно ставиться до британської ініціативи щодо навчання українських солдатів у Великій Британії. Ми братимемо участь з інструкторами у цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни".
Нагадаємо, що уряд Великої Британії організував програму навчання українських військових. Кожні чотири місяці планується проводити тритижневий навчальний курс для 10 тис. українців.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили Швеції направлять до Великої Британії до 120 інструкторів для навчання українських військових.
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