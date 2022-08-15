Запорізька АЕС за крок до блекауту. Якщо окупанти відключать станцію від електроенергії, трагедія буде страшнішою за Фукусіму, - твердять експерти. Євросоюз та 42 країни сьогодні закликали росію негайно вивести війська з території стратегічного об'єкта. І допустити туди представників МАГАТЕ.

Та чи підуть на такий крок росіяни? І яку насправді мету переслідують, тримаючи в полоні атомну станцію? Про ймовірну загрозу та її можливі наслідки розкаже Даніїл Снісар.

Постійні провокації, обстріли і як наслідок - загроза катастрофи світового масштабу.

У центрі уваги - Запорізька Атомна. Окупований ядерний об'єкт в Енергодарі на цьому тижні кілька разів опинявся під прицілом російських військ. Ворог розуміє, що своїх цілей досягнути не може. А отже, вдається до відпрацьованої століттями тактики - залякування.

Петро Черник, військовий експерт:

В даному випадку - залякування ядерним шантажем. Противнику насправді потрібні переговори. І оце, що відбувається навколо Запорізької Атомної електростанції - це ніщо інше, як спроба зараз сісти за стіл переговорів на ще більш-менш вигідних для себе позиціях. Тому що потенціал української армії дуже суттєво наростає.

Ядерною небезпекою росіяни погрожують світу цілком відверто, навіть хизуються. Так, ще у понеділок рашисти заявили, що територію АЕС - замінували. І готові її підірвати.

Тут буде або російська вільна земля, або випалена пустеля! І ви, солдати великої російської армії, маєте бути готові виконати цей наказ. Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти АЕС.

На території АЕС справді - безліч ворожої військової техніки. Більшу частину інженерних машин, "Уралів" та іншого транспорту окупанти загнали під галереї, якими персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. Це підтвердив один з робітників підприємства в інтерв'ю BBC.

На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як-от свіжі парогенератори. Так от на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи "прильоти" з Нікополя. Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід, звідти й куди прилетіло. З моменту "виходу" до моменту "прильоту" минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗАЕС це бачив і чув.

На Запорізькій АЕС атомних енергоблоків - шість. І зруйнувати їх - не так просто.

Петро Черник, військовий експерт:

Для цього потрібні десятки, якщо не сотні тонн вибухівки, бо сам кожух - це 10 метрів залізобетону і насправді реактор, з точки зору безпеки побудований дуже якісно. Однак, наганяти страх не тільки на українців, а взагалі на весь цивілізований світ - російський імперіалізм буде в обов'язковому порядку.

Та інших причин виведення з ладу реакторів - вистачає тож, загроза таки існує. Російські військові розбивають лінії електропередач, що пов'язують АЕС з енергосистемою України. І брешуть, що "це нібито робить ЗСУ".

Може здатися, що це нічого страшного, але є одне "але". Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали помпи, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа.

Сергій Бабаков, ліквідатор, старший науковий співробітник Національного музею "Чорнобиль":

А тут ще додається те напруження, яке створює присутність людей зі зброєю, які погрожують життю і здоров'ю цих людей. Безумовно, це не можна назвати не те що нормальним, - взагалі не припустимим! А завдання світової громадськості, організацій, які опікуються безпекою атомних станцій - зробити так, щоб цю станцію залишили сторонні люди, а такими сторонніми людьми є сьогодні агресор.

Робота у таких умовах - це пряме порушення посадових інструкції АЕС та вимог Міжнародної агенції з атомної енергетики. Свого часу МАГАТЕ однією з причин Чорнобильської аварії визнало невисоку культуру безпеки в атомній енергетиці в СРСР. Нині там вкотре висловили стурбованість ситуацією навколо ЗАЕС. Обговорюючи питання на засіданні Радбезу ООН, голова МАГАТЕ заявив про готовність - відправити місію на об'єкт, щоб запобігти небезпеці.

Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ:

Ми звертаємось до обох сторін, щоб допомогти нам отримати дозвіл на відвідування станції. Я готовий очолити цю місію, як це було, коли ми відвідували Южноукраїнську АЕС та Чорнобильську атомну електростанцію.

Чого ж очікувати, якщо через росіян надзвичайна ситуація таки відбудеться? Жахливий досвід Україна вже мала - у трагічному 1986 році.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Аварія на ЧАЕС - найбільша катастрофа за всю історію ядерної енергетики. Від її наслідків Україна та й світ - і досі оговтується. Тепловий вибух на четвертому енергоблоці - спричинив викид в атмосферу значної кількості небезпечних речовин - радіоактивного йоду, ізотопів, стронцію та цезію.

Найбільше забруднення радіацією прийшлося на Україну, білорусь та росію. Сумарно довелося вивести з сільськогосподарського користування близько п'яти мільйонів гектарів землі. Довкола АЕС створили 30-кілометрову зону відчуження. Довелося знищити й поховати сотні дрібних населених пунктів. Ці землі залишатимуться безлюдними і пустуватимуть ще сотні років.

Сергій Бабаков, ліквідатор, старший науковий співробітник Національного музею "Чорнобиль":

Якщо казати у фінансовому вимірі - то на сьогодні загальні збитки від Чорнобильської катастрофи становлять вже близько 200 мільярдів доларів. Евакуйовано було в перші дні, лише в Україні - 116 тисяч людей. Подальша евакуація тривала ще декілька років і загальна кількість евакуйованих становить 164 тисячі людей.

Те ж може очікувати й жителів прилеглих до ЗАЕС населених пунктів.

Денис Монастирський, міністр Внутрішніх справ України:

Існують плани по тому, які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі й можливий викид радіації. Тому передбачаються плани евакуації з наближених населених пунктів, які знаходяться недалеко від атомної станції.

Віктор Вітовецький, директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України:

Населення буде евакуйовуватись виключно при наявності небезпеки. Треба розуміти, що це вже далеко не перший крок. Перше, що треба запам'ятати та виконувати - це безумовно негайне укриття у захисних спорудах, або ізольованих приміщеннях.

Насправді ж, наслідки подібних аварій спрогнозувати важко. Те, що вони будуть - беззаперечний факт. А от їхні масштаби залежатимуть від кількох чинників. І найстрашніше, як показав досвід Чорнобиля та Фукусіми, - контролювати ці фактори людина - не в змозі.

У разі викиду радіоактивних речовин - усе залежатиме від погоди. Тут важливі - і пора року, і напрямок вітру, і навіть вологість повітря. Але зараз, на відміну від катастрофи на ЧАЕС, завдяки розгалуженій системі моніторингу - спецслужби та населення зможуть оперативно зреагувати на ситуацію.

Віктор Вітовецький, Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України:

Зайти до приміщення, зачинитись і максимально герметизувати приміщення. Тобто, віконні отвори - скотчем, дверні отвори - прокласти вологою тканиною. Загерметизувати вентиляційні канали - щоб не було доступу повітря ззовні. Якщо він потрапив під дію опромінення, або під опади, які можуть бути радіоактивними - одразу необхідно провести власне знезараження. Помитися з милом, не терти кожу, бо її можна пошкодити та речовини потраплять у рану.

А поки Україна закликає світ жорстко реагувати на ядерний шантаж росії. Зокрема - розширити пакети санкцій на "Росатом".