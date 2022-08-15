Терор і знищення інфраструктури: росія у 73 рази частіше б'є по цивільним об'єктам [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська федерація вразила 22 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури і близько 300 - військових з початку повномасштабної агресії.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк задається питанням, війну якого типу веде росія.
Радник голови ОП наводить статистику - з початку повномасштабного вторгнення росія завдала 22 тисячі ударів по цивільних об'єктах, і всього 300 - по військових. У 73 рази менше.
""Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення", - написав він.
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