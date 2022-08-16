Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі №581/2022.

До складу Ставки увійдуть:

перший заступник голови СБУ Василь Малюк;

командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра;

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

Також у ставці затверджено командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

Натомість зі ставки виводять:

Івана Баканова;

Григорія Галагана;

Юрія Галушкіна.

Ставка верховного головнокомандувача була створена 24 лютого цього року через збройну агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Нагадаємо, що Зеленський відповів на третю петицію зняти заборону на виїзд чоловіків закордон.