Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16 перемог, 2 поразки) прилетів до США, щоб відновити тренування і боксерську кар'єру, яка стала на паузу через повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну.

Прославлений спортсмен закликав Росію припинити війну та заявив, що "щодня молиться за Україну та її народ".

Зупиніть війну! Я повернувся в Україну, коли все почалося - йшов другий день війни. Життя змінилося, те, що я бачив, повністю змінює твій світогляд. Нині все інакше. Ніхто не знає, що станеться наступного дня. Все дуже погано.

Суперник Ломаченка ще не відомий, а сам поєдинок відбудеться, як очікується, наприкінці жовтня. За деякими даними, найближчим суперником українця буде боксер другої напівлегкої ваги Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО).

Якщо "Лома" виграє "розігрівочний" бій, він отримає шанс битися з переможцем реваншу між американцем Девіном Хейні (28 перемог) та австралійцем Джорджем Камбососом (20 перемог, 1 поразка), який відбудеться 16 жовтня. У першому бою Камбосос зазнав першої поразки в кар'єрі.

Я готувався до цього моменту і мені потрібний цей шанс. Мені потрібний цей бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів Річарда Коммі. У березні цього року боксер відмовився від бою з Джорджем Камбососом-молодшим через вторгнення Росії.

Нагадаємо, що 34-річний Ломаченко раніше володів чемпіонськими титулами у легкій вазі (до 61,23 кг) за версіями WBA, WBO та WBC. Поразка від американця Теофімо Лопеса стала другою у його кар'єрі.