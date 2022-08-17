Ломаченко прилетів до США, щоб готуватися до бою [ Редагувати ]
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16 перемог, 2 поразки) прилетів до США, щоб відновити тренування і боксерську кар'єру, яка стала на паузу через повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну.
Прославлений спортсмен закликав Росію припинити війну та заявив, що "щодня молиться за Україну та її народ".
Зупиніть війну! Я повернувся в Україну, коли все почалося - йшов другий день війни. Життя змінилося, те, що я бачив, повністю змінює твій світогляд. Нині все інакше. Ніхто не знає, що станеться наступного дня. Все дуже погано.
Суперник Ломаченка ще не відомий, а сам поєдинок відбудеться, як очікується, наприкінці жовтня. За деякими даними, найближчим суперником українця буде боксер другої напівлегкої ваги Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО).
Якщо "Лома" виграє "розігрівочний" бій, він отримає шанс битися з переможцем реваншу між американцем Девіном Хейні (28 перемог) та австралійцем Джорджем Камбососом (20 перемог, 1 поразка), який відбудеться 16 жовтня. У першому бою Камбосос зазнав першої поразки в кар'єрі.
Я готувався до цього моменту і мені потрібний цей шанс. Мені потрібний цей бій за звання абсолютного чемпіона світу.
Свій останній бій Ломаченко провів у грудні минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів Річарда Коммі. У березні цього року боксер відмовився від бою з Джорджем Камбососом-молодшим через вторгнення Росії.
Нагадаємо, що 34-річний Ломаченко раніше володів чемпіонськими титулами у легкій вазі (до 61,23 кг) за версіями WBA, WBO та WBC. Поразка від американця Теофімо Лопеса стала другою у його кар'єрі.
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