Окупанти саботують накази офіцерів під час наступальних дій - Генштаб [ Редагувати ]
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російські окупанти зазнають великих втрат, деморалізовані, тому вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За даними військових, росіяни намагаються зімітувати легке поранення та вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій.
"Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій", - йдеться у повідомленні.
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