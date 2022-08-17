Посол Киргизтану Ідрис Кадиркулов, посол Румунії Александру Віктор Мікула, посол Бельгії Пітер Ван де Вельде і посол Іспанії Рікардо Лопеса-Аранди Хагу розпочали дипломатичну місію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн.

Зеленський сподівається на рішучу позицію Киргизтану на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Президент відзначив важливість відновлення повноформатної взаємовигідної співпраці нашої країни та Киргизстану й активізації політичного діалогу високого рівня.

Глава держави подякував президенту, уряду та громадянам Румунії за широку підтримку України з початку повномасштабнго російського вторгнення, зокрема, прийняття вимушено переміщених осіб.

Президент висловив сподівання, що Бельгія разом з іншими європейськими партнерами долучиться до відбудови України. Він також подякував народу і керівництву Бельгії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також Зеленський подякував уряду Іспанії за надання гуманітарної та оборонної допомоги, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.