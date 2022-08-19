В ОП озвучили кількість зруйнованої інфраструктури в областях під час війни в Україні [ Редагувати ]
Найбільше пошкодженних об’єктів критичної інфраструктури та житлового фонду у Харківській області – 10 582.
"Харківська область мужньо опирається окупантам. Станом на сьогодні, в Харкові та області зруйновано 10 582 об’єкти. Переважно це багатоповерхівки, приватна забудова, школи, садочки, вищі навчальні заклади, лікарні, адмінбудівлі, дороги та мости. Щоденно проводяться відновлювальні роботи", – сказав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду:
- Запорізька область – 3 715 об’єктів.
- Миколаївська область – 5 526 об’єктів.
- Сумська область – 2 638 об’єктів.
- Харківська область – 10 582 об’єкти.
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