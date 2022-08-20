Кабмін ліквідує Державне агентство резерву [ Редагувати ]
Уряд прийняв Стратегію реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, згідно з якою планується ліквідувати Державне агентство резерву. Про це повідомляє Міністерство економіки.
Стратегія реформування передбачає ліквідацію Держагентства резерву разом з розв’язанням питання заборгованостей підприємства. Збиткові підприємства будуть передані до Фонду державного майна, а нафтобази - до НАК "Нафтогаз України".
Замість ліквідованого агентства планується створити новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.
Крім того, актуалізується номенклатура матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально важливих товарів за окремими напрямками:
- енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);
- оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекси хімічного захисту);
- продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);
- медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).
Набір товарів з даного переліку дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним.
Реформа запроваджує нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Відтак, паливно-мастильні матеріали будуть розміщуватись на базі конфіскованих у РФ активів та автозаправних станцій, у приватних власників нафтобаз та на територіях дружніх до України країн ЄС. Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та зменшити ризики його знищення окупантами.
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