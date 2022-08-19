Уряд продовжив карантин в Україні через коронавірус до кінця року [ Редагувати ]
В Україні карантин та режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжили до кінця року.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Продовжено карантин (через коронавірус, - ред.) до 31 грудня 2022 року на всій території України", - написав він у Telegram.
Також до 31 грудня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.
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