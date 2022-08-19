В Україні карантин та режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжили до кінця року.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Продовжено карантин (через коронавірус, - ред.) до 31 грудня 2022 року на всій території України", - написав він у Telegram.

Також до 31 грудня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.