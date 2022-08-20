В Херсонську область на "керівні посади" прибувають чиновники з росії - ОВА [ Редагувати ]
Окупанти в Херсонській області стикнулись з браком кадрів для "керівних посад". На допомогу їм почали надсилати чиновників з росії.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Янушевич повідомив, що на окупованих територіях Херсонської області директором школи, старостою села чи керівником підприємства можна стати кожен охочий. Зазвичай ці люди не мають ні досвіду роботи, ні навіть профільної освіти.
Проте за його даними, окупантам бракує кадрів на так звані "керівні посади".
"Тому почали завозити посадовців з росії", - заявив очільник Херсонської ОВА.
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