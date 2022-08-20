росія планує звинуватити Україну в застосуванні хімічної зброї [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В тимчасово окупованій частині Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння. Москва готується звинуватити Україну в нібито застосуванні хімічної зброї.
Про це пише російське видання "РИА Новости".
В госпіталізованих окупантів під час обстеження було нібито виявлено отруйну речовину – ботулотоксин типу "В".
росія, зі свого боку, почала готувати документи, які нібито підтверджуються результатами аналізів, аби звинуватити Україну в "хімічному тероризмі".
Зазначається, що росія також почала розслідування щодо отруєння бойовими отруйними речовинами гауляйтера Володимира Сальдо.
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