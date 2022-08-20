Ракетний удар по гуртожитку у Харкові: виявили ще три тіла загиблих [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу окупантами гуртожитку в Салтівському районі Харкові 17 серпня загинули 18 осіб.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Міська влада заявляє, що рятувальникам вдалось знайти ще три тіла загиблих.
"Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів. Натепер кількість загиблих від російського ракетного удару сягнула вже 18 осіб.
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