В Харкові змінили години роботи метро (графік) [ Редагувати ]
Фото: metro.kharkov.ua
У Харкові та області у зв’язку з запровадженням затяжної комендантської години змінено графік роботи метрополітену. Про це повідомляє Харківська міська рада.
Найближчими днями метрополітен працюватиме за наступним графіком:
- 22 серпня (понеділок) - до 18:00;
- 23 серпня (вівторок) - з 7:00 до 18:00;
- 24 серпня (середа) - перевезення здійснюватися не будуть;
- З 25 серпня (четвер) - з 7:00 до 18:00 (до окремого розпорядження).
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